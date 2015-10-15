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فيديو .. إيران تستعرض قوتها العسكرية بقاعدة صواريخ سرية

14/10/2015

فتح الحرس الثوري الإيراني أبواب قاعدة صواريخ سرية تحت الأرض أمام التلفزيون الرسمي للبلاد، ليعرض صواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وعرض التلفزيون الرسمي الأربعاء مقطعا مصورا لأنفاق طويلة مع صواريخ معدة للإطلاق على ظهور شاحنات. وقال البث إن المنشأة واحدة من مئات القواعد التي تضم صواريخ تحت الأرض في أنحاء البلاد. ولم يكشف عن الموقع بالتحديد، لكنه قال إنه على عمق 500 متر تحت الأرض.

وتفاخر أمير علي حجي زادة، رئيس فرع الفضاء في الحرس الثوري، بأن المنشأة مجرد "غيض من فيض" في القوة العسكرية للحرس الثوري.

يأتي ذلك بعد أيام من قول إيران إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ جديد أرض – أرض طويل المدى.

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