فيديو .. آلاف من أفراد الشرطة يتظاهرون في باريس

نظم آلاف من رجال الشرطة الفرنسية مظاهرة أمام وزارة العدل بالعاصمة باريس للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، واحتجاجا على زيادة أعبائهم المهنية.

ويأتي تنظيم رجال الشرطة للتظاهرة أمام مقر وزارة العدل كاحتجاج على عدم اكتراث الوزارة بتزايد أعبائهم منذ الاعتداءات التي شهدتها العاصمة الفرنسية في يناير كانون الثاني الماضي.

ومنذ الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصا تواجه الشرطة الفرنسية، التي لقيت تعاطفا واسعا من قبل السكان حينذاك، اختبارا صعبا بين منع وقوع هجمات جديدة وبين أزمة الهجرة.

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت إصابة أحدهم بجروح خطيرة قبل أيام برصاص أطلقه سجين استغل إذنا بالخروج المؤقت للهرب.

وتأتي هذه التظاهرة قبل حدثين كبيرين يتطلبان إجراءات أمنية مشددة في فرنسا هما مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي سيحضره ممثلون عن 195 بلدا مطلع ديسمبر في باريس وكذلك كأس أوروبا لكرة القدم عام 2016 في الـ10 من يونيو/حزيران إلى الـ10 من يوليو/تموز.