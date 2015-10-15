طفل في الثانية يقتل جدته بالرصاص في أمريكا

تسبب طفل في الثانية من عمره في مقتل جدته بعد إطلاقه النار عليها من سلاح ناري بولاية ساوث كارولينا الأمريكية .

وذكر موقع mass shooting tracker المتخصص في تعقب مثل هذه النوعية من الحوادث أن الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام كانوا السبب في مقتل 43 شخصا في العام الحالي، في حوادث إطلاق نار، ما يعادل مقتل شخص كل أسبوع من قبل طفل صغير.

كما رصد الموقع وفاة العديد من الأطفال الصغار حين يطلقون النار على أنفسهم، بعد أن يجدوا أسلحة معبئة بالرصاص في بيوتهم.

وبحسب الموقع فإن العام الحالي شهد 294 حادث إطلاق نار خلال 274 يوما فقط، خلفت 380 قتيلا وإصابة ألف آخرين.