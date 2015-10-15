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طفل في الثانية يقتل جدته بالرصاص في أمريكا

15/10/2015

تسبب طفل في الثانية من عمره في مقتل جدته بعد إطلاقه النار عليها من سلاح ناري بولاية ساوث كارولينا الأمريكية .

وذكر موقع mass shooting tracker  المتخصص في تعقب مثل هذه النوعية من الحوادث أن الأطفال الصغار الذين تتراوح  أعمارهم بين عام  وخمسة أعوام كانوا السبب في مقتل 43 شخصا في العام الحالي، في حوادث إطلاق نار، ما يعادل مقتل شخص كل أسبوع من قبل طفل صغير.

كما رصد الموقع وفاة العديد من الأطفال الصغار حين يطلقون النار على أنفسهم، بعد أن يجدوا أسلحة معبئة بالرصاص في بيوتهم.

وبحسب الموقع فإن العام الحالي شهد 294 حادث إطلاق نار خلال 274 يوما فقط، خلفت  380 قتيلا وإصابة ألف آخرين.

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