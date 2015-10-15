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شمة يقدم أول تجربة جاز في العالم العربي بالقاهرة

15/10/2015

الموسيقار العراقي نصير شمة
 

يقدم فنان العود العراقي نصير شمة أولى تجاربه مع موسيقى الجاز في العالم العربي من خلال مشاركته في مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز الذي يفتتح اليوم الخميس بمشاركة فرق تمثل 14 دولة عربية وأجنبية.

وقال عمرو صلاح مدير المهرجان في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن الدورة السابعة للمهرجان تستمر أربعة أيام بمشاركة 16 فرقة تمثل كلا من: اليابان، والنمسا، والتشيك، والدنمارك، وفنزويلا، وأستراليا، والولايات المتحدة، والبرتغال، وفرنسا، ولبنان، والعراق، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى "صفوة الفرق المصرية" ومنها (افتكاسات) و(ريف باند) و(هاويدرو).

وأضاف أن المهرجان سيفتتح على أرض الجريك كامبس بالجامعة الأمريكية بحفل للفنانة اللبنانية ريما خشيش الفائزة عام 2014 بجائزة الإبداع العربي عن ألبومها (هوا).

وقالت ريما خشيش، خلال المؤتمر، إنها سعيدة بمشاركة عازفين أجانب في حفلها اليوم والذي ستقدم فيه أغان من التراث العربي وأغان حديثة.

وقال شمة، في المؤتمر، إن موسيقى الجاز كانت "صرخة وجع أطلقها الأفارقة في أمريكا ثم أصبح لها مريدون حول العالم. لا أحد يستطيع استبعاد شكل موسيقي."

وأضاف أنه قدم تجارب مع هذا اللون الموسيقي في إيطاليا وفرنسا وغيرهما وإن حفلة الجمعة القادم في المهرجان سيكون "أول مرة أقدم تجربة جاز في مصر والعالم العربي، يجب ألا نخاف طالما نملك ثقافة رصينة. لا ضير من خوض التجربة" التي يشاركه فيها عازفون من الدنمرك.

وقال إنه منذ دراسته في معهد الدراسات الموسيقية بالعراق قبل نحو 30 عاما، وهو مشغول بوصول العود كآلة عربية إلى الأذن حول العالم عبر ما يسميه "عولمة العود"، وإنه يطمح إلى أن يكون ضمن مناهج الموسيقى حول العالم كما فعل عازف الجيتار الهندي رافي شانكر الذي وصل بآلته إلى الأذن الغربية.

وأشار مدير المهرجان إلى أن المهرجان الذي سيكرم شمة سينظم معرضا للصور الفوتوغرافية لأشهر الفرق المصرية في الستينيات والسبعينيات مثل (بتي شاه) و(كاتس) و(ميست) و(الرام جام).

وأضاف أن هذه الفرق شكلت "جانبا من الحركة الحديثة للموسيقى المصرية المعاصرة" وخرج منها موسيقيون بارزون ومنهم عمر خيرت، ومغني الأوبرا صبحي بدير، والمؤلف الموسيقي نبيل علي ماهر، وبعضهم اتجه للتمثيل مثل عزت أبو عوف وحسين الإمام.

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