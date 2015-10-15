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سلمان العودة: الانتفاضة براءة اختراع فلسطينية

15/10/2015

قال الدكتور سلمان العودة، الداعية الإسلامي، إن العالم يغض الطرف على الاعتداءات "الصهيونية" بحق الفلسطينيين ويتعامل بلامبالاة مع قتل الأطفال والشيوخ في القدس لذا يجب أن تكون قضية فلسطين قضية كل العرب.

وأضاف العودة خلال لقاءه مع "الجزيرة مباشر" مساء اليوم أنه  لم يعد للفلسطينيين شيء يخسرونه، مؤكدا على أن الانتفاضة هي براءة اختراع فلسطينية، والغطرسة الإسرائيلية لم تجد من يلجمها.

وأشار إلى أن هناك أنظمة عربية تقف في صف العدو الصهيوني مستغربا بعض المواقف العربية باتخاذها مواقف حيادية تجاه ما يحدث، مطالبا إياها بالعمل على مساعدة كسر الهوة بين الأخوة في فلسطين.

وقال العودة "اليوم أصبحنا  نبحث عن من يدين أو يستنكر الاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إن "الصهاينة" لا يتعاطفون مع أي عربي حتى لو كان عميلا لهم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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