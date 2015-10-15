رفقاء الزنزانة .. باهر يحاور سلطان على الجزيرة مباشر

باهر وسلطان

جمع استوديو الجزيرة مباشر رفقاء الزنزانة باهر محمد من داخل الاستوديو بالدوحة ومحمد سلطان عبر الأقمار الصناعية من لندن حيث سلم مقدم النافذة مصطفى عاشور دفة الحوار لباهر ليكمل الفقرة مع رفيق سجنه محمد سلطان.

من جانبه أكد محمد سلطان أن من أصعب لحظات الألم البدني التي تعرض لها داخل السجن إجراءه عملية جراحية بدون تخدير مؤكدا في الوقت نفسه أنه تعرض للعديد من أشكال التعذيب البدني والنفسي.

وأضاف سلطان أنه وبعد نقله لمستشفى السجن حاول الأطباء وضباط الأمن الوطني دفعه للانتحار عن طريق تحريضه بقطع شرايين يده وحاولوا إلقاء الشفرات أسفل باب زنزانته وكذلك قاموا بتعرية أسلاك الكهرباء وأخبروه أن الأمر سيكون أكثر سهولة لو أقدم على الانتحار .

وأكد سلطان أن من وسائل التعذيب النفسي التي كانت السلطات تستخدمها معه أن يرووا له ما يحدث من تعذيب لوالده داخل سجن العقرب شديد الحراسة .

وضاف سلطان أن التضامن الكبير مع قضيته ساعده على استعادة توازنه بعد الخروج من السجن مؤكدا أنه سيكون صوتا في العالم لمن لا صوت لهم من المعتقلين والمختفين قسريا.