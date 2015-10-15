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رغم الخسائر الأمريكية.. أوباما يبقي 9 آلاف جندي في أفغانستان

15/10/2015

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيبقي على قوات أمريكية في أفغانستان لتحقيق الأمن الذي يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن في أفغانستان يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي وإنه لا تراجع عن هذا الهدف.

وأشار أوباما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض – مع وزير دفاعه آشتون كارتر- إلى أنه اتخذ قرارا بالإبقاء على الجنود الأمريكيين في أفغانستان من أجل حماية المدنيين وتعزيز أمن البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه قرر الإبقاء على 9000 جندي أمريكي على الأراضي الأفغانية لتدريب القوات الأفغانية والمشاركة في مكافحة تنظيم القاعدة وأضاف أنه لا يمكن فصل القضايا المتعلقة  بالحكم عن القضايا التي تتعلق بالأمن وتحقيقه.

وقال أوباما إنه هناك شراكة أمنية مع أفغانستان تستدعي الإبقاء على القوات الأمريكية هناك رغم ما يحيط بها من مخاطر ، وإن طبيعة المهام الموكولة للقوات ستظل كما هي ولن تتغير .

ووصف أوباما أفغانستان بالشريك القوي وأكد أنه سيتم تعديل الاستراتيجية العسكرية المشتركة لتحقيق ما وصفه بـ "أفضل النتائج" ، وأضاف أنه لا يدعم فكرة الحرب التي لا تنتهي وإنه لا يفضل الدخول في صراعات لا تفيد الولايات المتحدة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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