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داوود أوغلو: 12 موقوفا على خلفية تفجيري أنقرة

15/10/2015

جانب من ضحايا تفجيرات أنقرة – أرشيف

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو (الخميس) إن عدد الموقوفين على خلفية التفجير الانتحاري في أنقرة ارتفع إلى 12 شخصا بعد أن تم اعتقال عشرة أشخاص آخرين كتبوا رسائل على تويتر تتعلق بالتفجير المزدوج الذي وقع أول الأسبوع. 

كان داود أوغلو قال (الأربعاء) إن بعض المشتبه في ضلوعهم في التفجير أمضوا أشهر في سوريا وقد يكونون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية أو المقاتلين الأكراد، فيما قال مسؤولون حكوميون إنه تم إلقاء القبض على شخصين بسبب تغريدات على تويتر تتعلق بالهجوم. ولم يتضح على أي أساس تم اعتقال هؤلاء الأشخاص. 

كان داوود أوغلو قد قال في وقت سابق إن الهدف من التفجير الذي وقع السبت الماضي خلال تجمع لنشطاء مؤيدين للأكراد وجماعات مدنية هو إضعاف موقف حزبه الحاكم العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني وحرمانه من أصوات يحتاجها لتشكيل حكومة أغلبية.

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