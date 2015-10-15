"خلية الظواهري" .. البراءة للظواهري والإعدام لعشرة

المحكمة قضت ببراءة الظواهري والإعدام لعشرة آخرين

في القضية المعروفة باسم (خلية الظواهري)، قضت محكمة جنايات القاهرة بالبراءة لمحمد الظواهري والإعدام لعشرة أشخاص والمؤبد لاثنين وعشرين آخرين.

واللافت أن المحكمة قضت ببراءة 17 متهما من بينهم محمد الظواهري نفسه، ومن صدر ضدهم أحكام بالمؤبد بينهم متهمون صدر ضدهم أحكام بالمؤبد مرتين.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما لـ17 متهم، وانقضاء الدعوة عن 3 متهمين لوفاتهم والحبس سنة لمتهم على خلفية اتهامهم بتكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة في قضية ما يعرف باسم "خلية الظواهري".