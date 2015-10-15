حصاد فلسطين.. الشهداء 34 و 1300 مصاب في أسبوعين

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 في أسبوعين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع منذ بداية الشهر الجاري ليصل إلى 34 شهيداً فيما تجاوز عدد المصابين 1300 مصاب – بحسب بيان للوزارة .

وأشار البيان إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء أسيرا قضى داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي، و7 أطفال وأمّ، فضلا عن استشهاد مواطن نتيجة "جلطة قلبية"، أصيب بها خلال اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وأضاف البيان أن 22 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية بما فيها القدس بينهم 5 أطفال، فيما استشهد 11 مواطناً في غزة، من بينهم طفلان وأم، خلال المواجهات مع الاحتلال منذ بداية أكتوبر الحالي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المصابين منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز 1300 مصاب، من بينهم حوالي 550 بالرصاص الحي، وحوالي 600 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب نتيجة الضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين 137 مواطناً، إضافة لـ6 مواطنين أصيبوا بحروق.

ولفتت إلى أن أكثر من 200 طفل أصيبوا منذ بداية أكتوبر، إضافة إلى أكثر من 40 امرأة.