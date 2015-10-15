توقع انتخاب مصر و4 دول أخرى لعضوية مجلس الأمن

مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة وعقد جلسته الأولى عام 1947

يجري اليوم الخميس انتخاب خمس دول هي: مصر والسنغال واليابان وأوكرانيا والأوروغواي أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

وستحل هذه الدول بداية من الأول من يناير/كانون الثاني 2016 ولمدة عامين، محل الأردن وليتوانيا وتشاد ونيجيريا وتشيلي.

ويتم تجديد الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على أساس إقليمي. والدول الخمس المرشحة الخميس شبه متأكدة من انتخابها حيث إنه لا منافس لها في مناطقها.

ويتعين أن يحصل المرشحون على ثقة ثلثي الدول المصوتة (129 من 193)، حتى إن لم يكن لهم منافسون.

أما باقي الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس فهم إسبانيا وماليزيا وفنزويلا وأنغولا ونيوزيلاند.

ويضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمين يملكون حق النقض، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.