تدشين رابطة "برلمانيون من أجل القدس" لدعم أهلها

جانب من مؤتمر رابطة " برلمانيون من أجل القدس "

عقد عدد من البرلمانيين من دول إسلامية مؤتمرا تأسيسيا لتدشين رابطة برلمانيون لأجل القدس، للعمل على مبادرتين لدعم أهل القدس اقتصاديا، وتأمين دعم إسلامي دولي يتضمن عدة مجالات.

وقال أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي إنه قام بعمل مبادرتين, الأولى لدعوة جميع المسلمين من أنحاء العالم لزيارة القدس المحتلة والمسجد الأقصى نتيجة لصدور بعض الفتاوى التي تحرم زيارة القدس, مشيرا إلى أن تلك المبادرة تعمل على دعم أهل القدس اقتصاديا نتيجة لزيارة السياح للأقصى , والثانية من أجل تأمين دعم دولي إسلامي يتضمن التعليم والصحة والإسكان لأهل القدس حتى لايتركوها للعدو الإسرائيلي المحتل.

وأضاف أوغلو -خلال كلمتة في المؤتمر التأسيسي لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في مدينة إسطنبول التركية, أنه تم التنسيق مع محافظة القدس لعرض جميع الخطط والمشاريع التى تساعد على عدم ترك السكان الفلسطيننين للمحافظة بسبب الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال.

وقال إن إسرائيل تضيق الخناق على المقديسيين في مجال الإسكان, مشيرا إلى أن هناك تكدسا شديدا للعائلات فى المنازل.

وقال سعود أبو محفوظ البرلماني الأردني إن السلطة الفلسطينية تعمل على قمع الانتفاضة, مشيرا إلى أن السلطة لم تعز في أي شهيد ولم تزر أي مصاب ولم تطلق سراح أي معتقل, مضيفا أنه هناك 73 ألف شرطي لدى الشرطة الفلسطينية تعمل على قمع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأشار أبو محفوظ إلى أن اتفاقية اوسلو كانت لخدمة إسرائيل وحفظ أمنها, لافتا إلى أن المسلمين من شتى أنحاء العالم من الهنود والأتراك والأفارقة والعرب يجتمعون من أجل الأقصى.

وقال حسين حريشة النائب الثاني لرئيس البرلمان التشريعي الفلسطيني إن هناك مايقرب من 750 ألف فلسطيني دخلو وخرجوا من السجون الإسرئيلية منذ الاحتلال, مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لحروب دامية منذ 6 سنوات .

وطالب حريشة الفصائل الفلسطينية باستعادة دورها فى التصدي للعدوى الإسرائيلي, مشيرا إلى أن ثورة الغضب التى جرت فى القدس وحدت الشعب الفلسطيني ليقف متماسكا أمام الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.