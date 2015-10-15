بعد إيقاف بلاتر وبلاتيني، الأمير على مرشحا لرئاسة الـ"فيفا"

الأمير علي بن الحسين – مرشح رئاسة الفيفا

تقدم الأمير علي بن الحسين رسميا ( الخميس) بطلب ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي ستجرى يوم 26 فبراير المقبل، وذلك خلفا للرئيس المستقيل جوزيف بلاتر.

وقال بيان صادرعن مكتب الأمير إنه احتراما لرغبة الاتحادات الوطنية التي دعمت ترشيح الأمير علي، تم ترك القرار لهذه الاتحادات لإعلان هذا الدعم علنا وفي الوقت الذي تراه مناسبا.

ويعد الأمير علي ثاني مرشح يتقدم رسميا للمنصص بعد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الذي , أعلن رشحه في 8 اكتوبر، وذلك قبل دقائق قليلة من إيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا لحصوله على مبلغ مليوني فرنك سويسري من بلاتر عام 2011 مقابل أعمال استشارية قام بها قبل 10 سنوات وتحديدا بين عامي 1999 و2002.

من جانب آخر قال مكتب العدالة الاتحادي في سويسرا (الخميس) إنه وافق على تسليم خوليو روتشا المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم والمطلوب في تحقيقات الفيفا إلى السلطات الأمريكية.

كان روتشا الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في بلاده نيكاراغوا قد اعتقل في زيورخ السويسرية مع ستة مسؤولين كرويين آخرين بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية في مايو أيار الماضي حيث تتهمه السلطات الأمريكية بطلب وقبول رشى تتعلق ببيع حقوق بث مباريات في تصفيات كأس العالم.