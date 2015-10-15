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بسبب أزمة المهاجرين، المجر تقيم "سياجا"على حدودها

15/10/2015

مصورة مجرية تعرقل أحد المهاجرين على الحدود- أرشيف

انتهت المجر من إقامة سياج على حدودها   مع كرواتيا ، وأشارت مصادر حكومية إلى أن الجيش والشرطة يمكنهما إغلاق الحدود فور اتخاذ قرار بذلك.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان  إن أكثر من 378 ألف مهاجر عبروا أراضي المجر هذا العام حتى الآن. وتوقع ارتفاع العدد إلى ما يتراوح ما بين 600 و 700 ألف مهاجر بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد متحدث حكومي مجري أنه لا توجد أي عقبات فنية أمام إغلاق الحدود مع كرواتيا وأن قرار المجر في هذا الصدد سيعتمد على المحادثات والاجتماعات التي تعقد في بروكسل خلال الأيام القليلة القادمة. 

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