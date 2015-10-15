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باهر محمد على الجزيرة مباشر بعد قليل

15/10/2015

تستضيف قناة الجزيرة مباشر الزميل باهر محمد، الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية، في لقاء خاص مساء اليوم في تمام الساعة 10:45 بتوقيت الدوحة، 9:45 بتوقيت القاهرة. 
ووصل باهر الدوحة أمس بعد الإفراج عنه من السجون المصرية، ونظمت اليوم شبكة الجزيرة الإعلامية إحتفالية لاستقباله.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الزميل باهر مع زميليه بيتر غريستي ومحمد فهمي يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم حُكم عليهم في يونيو/حزيران 2014 بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، كما حُكم بالسجن عشر سنوات غيابيا على ستة زملاء آخرين في القضية ذاتها.

وقد أفرج عن الصحفي بيتر غريستي ورُحّل إلى أستراليا بقرار رئاسي في فبراير/شباط هذا العام، أما باهر محمد ومحمد فهمي فقد أطلق سراحهما الشهر الماضي ضمن عفو رئاسي بعدما كانت محكمة مصرية قد حكمت عليهما مجددا بالسجن 3 سنوات في جلسات إعادة المحاكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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