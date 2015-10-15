باهر: النظام يحرم المعتقلين في مصر من أبسط حقوقهم

باهر أثناء اللقاء

قال الصحفي باهر محمد إن الكلام لا يسعفه لوصف مشاعره ، لكن مجرد التنفس بحرية خارج السجن هو منحة من الله ، بعد أن منحه الصبر والبصيرة لتجاوز محنته السابقة .

وثمن باهر خلال لقائه مع قناة "الجزيرة مباشر" دور الصحفيين داخل شبكة الجزيرة وخارجها ممن كانوا يتواصلون مع أسرته للاطمئنان عليه أثناء فترة اعتقاله.

وعن فترة اعتقاله يروي باهر ما كان يتعرض له من عمليات إذلال واعتداء على أبسط حقوقه داخل سجن العقرب شديد الحراسة مؤكدا أن إدارة السجن كانت تحاول كسره ورفاقه من خلال منع الطعام والشراب عنه وكذلك تعمد منعه من التواصل مع أسرته حتى أثناء الزيارة .