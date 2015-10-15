بالفيديو .. إعادة افتتاح "متحف البشرية" في باريس

افتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم الخميس " متحف البشرية " بعد الانتهاء من تجديدات أعادت الحياة للمتحف الرائد في فرنسا بمجال أصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعاداته والذي أقيم عام 1937 فوق تلة مقابلة لبرج إيفل على نهر السين.

واغلق المتحف للتجديد في 2009 إثر تراجع عدد الزائرين عقب قرار الرئيس الأسبق جاك شيراك قبل ذلك بسنوات قليلة بنقل محتوياته إلى متحف (كواي برانلي) الذي كان حديثا آنذاك.

ويضم المتحف بعضا من أكبر مجموعات اثار ما قبل التاريخ في العالم وكذلك بعضا من اثار الشعوب البدائية المكتشفة حديثا.

ويشتمل المتحف على مجموعة كبيرة من المعروضات من بينها جماجم للإنسان العصري القديم والفيلسوف الفرنسي وعالم الرياضيات رينيه ديكارت بجانب بهو لتماثيل نصفية من القرن التاسع عشر تمثل تنوع البشر.