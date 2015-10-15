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الجبير: السعودية وتركيا ملتزمتان بدعم المعارضة السورية

15/10/2015

 
 

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده وتركيا تلعبان دورا مهما لإقرار الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط, مشيرا إلى أن البلدين ملتزمان بدعم المعارضة السورية  ودعم الحل السلمى وفق مبادئ جنيف1.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة أن السعودية تشكر تركيا لموقفها المساند لمهمة قوات التحالف فى اليمن لدعم شرعيته.

وأوضح أنه تم بحث التدخل الروسي فى سوريا ومخاطره, وسبل إيجاد حلول فيها تنتهى برحيل الأسد.

وبدوره دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, إلى فترة انتقالية في سوريا وفق مبادئ جنيف 1, وأكد أن أنقرة لا تقبل با ستمرار بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا. 

وأضاف أوغلو إن روسيا ترتكب خطأ فادحا بتدخلها فى سوريا معتبرا أنها تعمل على إطالة عمر الأزمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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