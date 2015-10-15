أبرز عشرة أحداث فاصلة في حياة المصريين منذ الإطاحة بمبارك

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء إلقائه بين 3 يوليو _ أرشيف

تستعد مصر لانطلاق أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013،

وفي ما يلي تذكير بأبرز الأحداث التي شهدتها مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

2011

-11 فبراير: تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم وسلم سلطاته للمجلس العسكري الذي عطل العمل بالدستور وحل البرلمان,

وجاء تنحي مبارك بعد 18 يوما من مظاهرات متواصلة في ميدان التحرير والمدن المصرية الأخرى, وخلفت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين السلميين 850 قتيلا بحسب التقديرات الحكومية, ومع توليه السلطة تعهد الجيش بـ"انتقال سلمي" للسلطة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي28 نوفمبر: انطلقت أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بمبارك وسجلت نسبة مشاركة غير مسبوقة فازت فيها الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد البرلمان حصد فيها حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين نحو نصف مقتعد البرلمان , جاءت الانتخابات عقب مواجهات دامية بين المتظاهرين والشرطة خلفت 42 قتيلا على الأقل في ما عُرف باسم "احداث محمد محمود".

2012

في30 يونيو: فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51.7% من أصوات المشاركين, ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد بعد مننافسة قوية مع أحمد شفيق أحد أركان نظام مبارك .

وفي12 أغسطس: أطاح مرسي بالمشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع , والحاكم الفعلي للبلاد بعد سقوط مبارك، وعين عبد الفتاح السيسي بدلا منه.

2013

في3 يوليو: قام السيسي بانقلاب على مرسي بعد عام واحد من حكمه , مستندا لمظاهرات معارضة وصفها الموالون للسيسي بالحاشدة, وأعلن تعطيل العمل بالدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية وفق دستور 2012 , وقامت السلطات الجديدة بحملة قمع واسعة ضد انصار مرسي.

– وفي14 اغسطس: قامت قوات الأمن بفض اعتصاميين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية " و"النهضة" ما أسفر عن مقتل 700 متظاهر حسب إحصاءات رسمية ( من 1200 إلى 1500 شهيد وأكثر من 3000 مصاب حسب تقديرات الجماعة ), ومنذ ذلك الحين قتل المئات في مواجهات الشوارع وأوقف عشرات الآلاف وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، من بينهم مرسي، في محاكمات جماعية استنكرها المجتمع الدولي بمنطماته الدولية والإنسانية .

وفي نهاية ديسمبر، أعلنت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا".

2014

14-15 يناير: عزز دستور جديد سلطات الجيش بموافقة بنسبة 98.1% من الناخبين المشاركين .

وفي8 يونيو: أدى عبدالفتاح السيسي اليمين ليصبح رئيسا جديدا لمصر إثر فوزه بنسبة تصويت بلغت نسبته 96.91% من الناخبين المشاركين, بعد الإطاحة بكل أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية.

2015

10 فبراير:أعلن السيسي أن القاهرة وموسكو اتفقتا على بناء روسيا لأول مفاعل نووي في مصر, في زيارة للرئيس الروسي فلاديمر بوتين للقاهرة.

وفي 26 أغسطس ألتقى السيسي بوتين في ثالث زيارة له لموسكو في عام واحد ما يبرز توجها جديدا لمصر، الحليف التاريخي لواشنطن.

وفي29 يونيو: اغتيل النائب العام المصري هشام بركات بسيارة مفخخة بعد خروجه من مقر إقامته متوجها لعمله.

وتواجه قوات الأمن المصري بهجمات متواصلة من تنظيمات جهادية مسلحة أبرزها تنظيم "ولاية سيناء" المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية, وتقول الحكومة المصرية إن مئات من الجنود والشرطة قتلوا في هذه الهجمات .

وفي10 اكتوبر: وقعت مصر عقدا مع فرنسا لشراء سفينتي ميسترال , خلال زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لمصر. وقال فالس إن العالم يحتاج لمصر قوية ومستقرة, في مجمل تفسيره للتقارب الفرنسي المصري مؤخرا.

وفي فبراير من ذات العام، أصبحت مصر أول مشتر أجنبي لطائرات رافال الفرنسية المقاتلة حيث اشترت القاهرة 24 طائرة منها كجزء من صفقة باهظة التكلفة بقيمة 5.2 مليار يورو, تشمل أيضا فرقاطة متعددة المهام ومنظومة صواريخ.