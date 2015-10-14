واشنطن ترفض استقبال وفد روسي للتباحث حول سوريا

وزير الخارجية الروسي – سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال وفد عسكري أمريكي رفيع إلى موسكو لبحث الأزمة السورية ، كما رفضت واشنطن استقبال وفد روسي برئاسة رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقدم خلال زيارته إلى نيويورك نهاية سبتمبر أيلول بمقترح بإرسال وفد عسكري أمريكي رفيع إلى موسكو لمناقشة الأوضاع الدائرة في سوريا ، على أن يعقب تلك المباحثات إرسال وفد روسي بقيادة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف للولايات المتحدة كخطوة تالية، وقال لافروف إن واشنطن أبلغت موسكو أيضا أنها لن تستقبل الوفد الروسي.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأربعاء) إن روسيا لم تتلق طلبات دعم عسكري مباشر إلا من سوريا وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتخذ القرار المناسب بشأن مثل هذه الطلبات عندما تقدم إلى روسيا ، وأضاف أن روسيا تتابع الموقف في العراق عن كثب وكذلك أفغانستان لكن سوريا فقط هي التي طلبت دعما مباشرا حتى الآن.