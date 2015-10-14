هاكرز يسرقون 20 مليون استرليني من بنوك بريطانيا

موقع سكاي نيوز البريطاني

طوَّر عدد من الهاكرز المحترفين برمجيات خبيثة تحمل اسم Bugat وCridex في أوروبا الشرقية، واستغلوها في سرقة تفاصيل حسابات مصرفية عبر شبكة الإنترنت.

ومكنتهم تلك البرمجيات الخطيرة من الاستيلاء علي ما يقرب من 20 مليون جنيه استرليني من الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة.

وهي قادرة على تمكينهم من سرقة أكثر من ذلك بكثير من حسابات الأفراد والشركات، لذلك يجري تحذير أصحاب الحسابات من كل دول العالم من هذه الثغرة الخطيرة.

ووفقا لموقع skynews البريطاني فإن أجهزة الكمبيوتر المخترقة تمكن الهاكرز من الدخول إليها وفتح المستندات في رسائل البريد الإلكتروني دون أن يبدو عليها أنها مخترقة.

وتعتقد وكالة الجريمة الوطنية البريطانية أنه من الممكن وجود الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المخترقة في المملكة المتحدة.

وتعمل الوكالة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للبحث في البرامج الضارة، لوقف أجهزة الكمبيوتر التي تمكن مجرموا الإنترنت من التواصل معها للسيطرة عليها.

كما تم إطلاق تحذير عالمي من هذه البرمجيات الخطيرة، واستوجب الأمر أن يطلب من كل من الذين تعرضوا للسرقة بفعل البرمجيات الخبيثة تنبيه مصرفه والاتصال بمركز الإبلاغ عن الجريمة "السيبرانية" عن الاحتيال.