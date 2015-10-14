فيديو .. شاهد توقعات الجماهير حول لقاء السوبر المصري

تباينت توقعات الجمهور المصري بشأن نتيجة مباراة كرة القدم التي تقام بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصرية.

وسيكون ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية مسرحا لمباراة كأس السوبر المصرية بين الأهلي والزمالك في افتتاح الموسم الكروي 2015 ـ 2016 غدا الخميس.

وهي المرة الأولى في تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية التي تقام فيها هذه المباراة على أرض عربية، والمرة الثانية التي يتواجهان فيها خارج مصر بعد السوبر الإفريقي في العام 1994 في جنوب إفريقيا وفاز الزمالك بهدف أيمن منصور.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة عربيا ومحليا، حيث بيعت تذاكر المباراة بالكامل وينتظر حضور 25 ألف متفرج في ملعب نادى العين الإماراتي يمثلون 40 جنسية إضافة إلى الجالية المصرية في الإمارات والجماهير التي صاحبت الفريقين من القاهرة.

وتأتي المباراة وسط أجواء مشحونة بين الناديين على خلفية الخلاف الحاد بين رئيسي الناديين مرتضى منصور (الزمالك) ومحمود طاهر (الأهلي)، إضافة إلى أنها اول مباراة بينهما بعد خروج الفريقين من الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي وذلك عقب خسارة الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي (4 ـ 5)، بمجموع المباراتين، والأهلي أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا (3 ـ 5)، بمجموع المباراتين.