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فيديو .. الجزيرة تستقبل صحفيها المحرر باهر محمد

14/10/2015

وصل صحفي الجزيرة الإنجليزية الزميل باهر محمد إلى الدوحة في زيارة لمقر الشبكة بعدما أُفرج عنه من السجون المصرية. وكان في استقباله بمطار حمد الدولي المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية د. مصطفى سواق، ومدير قناة الجزيرة الإنجليزية بالوكالة جايلز ترندل، وكبار مسؤولي الجزيرة، وثلة من الزملاء والأصدقاء.

وصّرح باهر فور وصوله: "أنا سعيد لتواجدي هنا بينكم لأعبر عن شكري وامتناني لكافة زملائي في الجزيرة الذين وقفوا بجانبي خلال محنتي".

ولدى استقبال الزميل باهر، قال د. مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية: "نحن سعداء بأن يكون باهر وأسرته الصغيرة مع أسرته الكبيرة في الجزيرة. إننا في شبكة الجزيرة نعبر عن تقديرنا الكبير للشجاعة التي تحلى بها باهر خلال محنته الظالمة. لقد بذل باهر تضحيات عظيمة على المستويين الشخصي والمهني في سبيل إيصال الحقيقة للناس. إن حرية باهر قد جعلت منه سفيراً لحرية الصحافة".

وأضاف باهر أنه ينوي مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة قائلاً: "لا أستطيع التوقف عن التفكير بزملائي الصحفيين الذين ما زالوا خلف القضبان. إنني أعد كل واحد منهم أن أبذل قصارى جهدي من أجل حريتهم وعودتهم لذويهم. إن مرحلة جديدة من النضال من أجل حرية الصحافة ستنطلق من الغد".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزميل باهر مع زميليه بيتر غريست ومحمد فهمي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم حُكم عليهم في يونيو/حزيران 2014 بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي. وهي تهم نفاها الزملاء وشبكة الجزيرة جملةً وتفصيلاً. في حين حُكم بالسجن عشر سنوات غيابياً على ستة زملاء آخرين في ذات القضية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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