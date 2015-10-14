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فيديو .. إصابة امرأة بعملية طعن في القدس واستشهاد المهاجم

14/10/2015

استشهد فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين عقب قيامه بعملية طعن في أحد محطات الحافلات بالقدس ما أسفر عن إصابة امرأة ، فيما انتشر جنود الاحتلال في المنطقة المحيطة بمكان الحادث. 

يأتي ذلك بينما أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ( الأربعاء)  شابا فلسطينيا من مدينة الخليل، في منطقة باب العامود وسط  مدينة القدس المحتلة. 

وأكد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا أكثر من عشر رصاصات تجاه الشاب باسل سدر –  20 عاما –  من مسافة قريبة، دون أن يقوم بعملية طعن، كما ادعت شرطة الاحتلال في بيان وزعته بهذا الصدد. 

وأوضح شهود العيان أن جثمان الشاب  ما زال ملقى على الأرض، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان. 

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