سواق: حرية "باهر" جعلته سفيراً لحرية الصحافة

قال الدكتور مصطفى سواق، مدير شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، إن حرية باهر جعلت منه سفيراً لحرية الصحافة، لافتاً إلى أن جميع العاملين بالجزيرة يقومون بنفس المهمة ونفس الرسالة.

وأضاف خلال استقباله لـ"باهر" في مطار الدوحة، قائلاً: "لدينا زملاء تم الحكم عليهم غيابياً ونطالب السلطات المصرية بالسعي لإنهاء تلك المعاناة".

وأوضح "سواق" أن الجزيرة تعتقد أن صحفييها اعتقلوا ظلماً وعلى الظالم الاعتذار عن هذا الظلم –على حد وصفه.

من جهته قال باهر محمد إنه لا يستطيع التوقف عن التفكير بزملائه الصحفيين الذين ما زالوا خلف القضبان.

وقال: "أعد زملائي المعتقلين ببذل قصارى جهدي من أجل حريتهم وعودتهم لذويهم"، مؤكداً أنه لا توجد في مصر حرية للصحافة طالما كان هناك صحفيون خلف القضبان.

ووصل إلى الدوحة (الأربعاء) الزميل باهر محمد الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية بعد إفراج السلطات عنه الشهر الماضي.

وكان في استقباله مدير شبكة الجزيرة بالوكالة وعدد من مدراء القنوات في الشبكة ورؤساء الأقسام.

وكان باهر وزميله محمد فهمي قد حصلا على عفو رئاسي بعد أشهر من صدور حكم بحبسهما لمدد مختلفة.

وتعود القضية التي حوكم فيها باهر الى ديسمبر 2013 عندما اعتقلت السلطات المصرية 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية ووجهت لهم عدة تهم.