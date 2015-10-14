ساعة صباح.. خطط لحياتك في العام الهجري الجديد

استضاف برنامج ساعة صباح على شاشة "الجزيرة مباشر"، الدكتور رمضان خميس، أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعتي الأزهر وقطر، للحديث عن العام الهجري الجديد (1437) باعتباره تقويما يعكس هوية الأمة الإسلامية ومناسبة لتجديد الحياة والتخطيط لمستقبل أفضل.

واعتبر "خميس" أن بداية العام الهجري الجديد بمثابة نقطة انطلاق للإنسان لتجديد نشاطه وتحديد أهدافه الحياتية، وأعرب عن تمنياته بأن يكون العام الهجري الجديد عام نصرة للقدس.

واستعرض البرنامج آراء عدد من المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية حول الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وكذلك آراء عدد من المواطنين العراقيين والأتراك، وأبرز أمنياتهم في العام الجديد وطرق الاحتفال برأس السنة الهجرية.

كما استعرض البرنامج أغنية "أعمارنا .. أعمالنا" للفنان ماهر زين والتي يتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة "ركاز".