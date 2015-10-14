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جرحى فلسطينيون خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

14/10/2015

سقط عدد من الجرحى الفلسطينيين في المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم ومدن وبلدات فلسطينية أخرى، في وقت عززت فيه إسرائيل وجودها العسكري في القدس.

وكانت مواجهات بيت لحم قد اندلعت بعد تشييع الفلسطينيين جثمان الشهيد معتز زواهرة- أحد شهداء الانتفاضة الحالية.

كما عم إضراب عام جميع المحال التجارية في المدينة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر قد قرر اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها تفويض الجيش بحراسة المواصلات في القدس، واستدعاء قوات من الاحتياط، ونصب حواجز عسكرية في المناطق العربية بالقدس المحتلة.

وتشمل الإجراءات الأمنية أيضا استدعاء وحدات عسكرية لتعزيز قوات الشرطة في القدس وفرض حصار أمني على الأحياء العربية وتشديد الحصار على الضفة الغربية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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