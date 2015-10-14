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باهر محمد لـمباشر: لم أطلب "عفواً " من السيسي

14/10/2015
باهر محمد عقب وصوله إلى مطار الدوحة-الجزيرة مباشر

في أول تصريح له عقب وصوله إلى العاصمة القطرية "الدوحة" .. باهر محمد: "لم أطلب العفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأشار إلى أنه لم يرتكب جرماً حتى يُعاقب بالسجن، وأن العمل الصحفي مهنة مقدسة لدورها في نشر الحقيقة لا العقاب خلف القضبان.

 وصل الزميل باهر محمد،  إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم (الأربعاء) بعد الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية.

يذكر أن الزميل باهر محمد قضى أكثر من 400 يوم في السجون المصرية مـع الزميليـن بيتـر غريستـي ومحمـد فهمـي

وكان باهر محمد وزميله محمد فهمي من بين 100 سجين حصلوا على عفو رئاسي وأطلق سراحهم خلال عيد الأضحى المبارك.

وقد قضت محكمة مصرية عليهما بالسجن لثلاث سنوات بعد اتهامهما بنشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الماريوت".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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