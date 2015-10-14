الزهار يدعو الدول العربية لقطع علاقاتها بالكيان الصهيوني

قال محمود الزهار، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الشعب الفلسطينـي استطاع إفشال مشروع التقسيم رغم التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، لافتاً إلى أن الاحتلال ظـن أن الشعـب الفلسطينـي أضعف كمـا استكان ممثلوه فـي الأمـم المتحدة.

وأضاف "الزهار" خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، أن الأيام الماضية الخالدة أثبتت عشق الشعب الفلسطيني للحرية والاستقلال.

وتابع: "مَن يظن أن المقاومـة حكر علـى حماس وفـصـائـل الـمـقاومـة فـي غزة فقـد خاب ظنـه"، لافتاً إلى أن غزة لم تتخلف عن ركب إخوتها وأنها تتنسم عبير الشهادة كما في الضفة الغربية –بحسب وصفه.

ودعا "الزهار" الدول العربية والإسلامية لقطع علاقاتهـا مع الكيان الصهيوني ولدعم صمود الشعب الفلسطيني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاقيـة أوسلـو وايـقـاف الـتعاون الأمنـي مـع سلطات الاحتلال.