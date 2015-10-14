البث الحي
منوعات

الحكومة الفلسطينية تحذر نتنياهو من قمع وتهجير المقدسيين

14/10/2015

اتهمت الحكومة الفلسطينية الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو بممارسة سياسة تهجير منهجية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وذلك في تعقيبها على القرارات التي اتخذها الاجتماع الوزاري الإسرائيلي.

وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر قد قرر اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها تفويض الجيش بحراسة المواصلات في القدس، واستدعاء قوات من الاحتياط، ونصب حواجز عسكرية في المناطق العربية بالقدس المحتلة.

وتشمل الإجراءات الأمنية أيضاً استدعاء وحدات عسكرية لتعزيز قوات الشرطة في القدس وفرض حصار أمني على الأحياء العربية وتشديد الحصار على الضفة الغربية.

وقد شهد يوم أمس (الثلاثاء) مقتل 3 إسرائيليين وإصابة نحو 20 في سلسلة هجمات بالقدس، استهدفت إحداها حافلة ركاب.

كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن شهيدا يُدعى "معتز الزواهرة" أصيب برصاصة في ظهره خلال المواجهات.

وقد استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع, في قمعها لمسيرة انطلقت من وسط "بيت لحم", للتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)