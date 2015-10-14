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إسرائيل تقررعدم تسليم جثامين شهداء " القدس" لذويهم

14/10/2015

 

إسرائيل ترفض تسليم جثامين الشهداء لذويهم

أعلنت حكومة الاحتلال  الإسرائيلي موافقتها على اقتراح بعدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم – على أن يتم دفنهم بمقابر للجيش الإسرائيلي. 

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان لها، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اقتراح وزير الأمن الداخلي /جلعاد آردان/ بعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم، مشيرة إلى أن /آردان/ سيدرس دفنهم بمقابر الجيش الإسرائيلي.  

وادعت الشرطة أن الموافقة على اقتراح /آردان/ جاء لعدم تكريم الشهداء الذين يتحول تشييعهم "إلى مظاهرة لدعم التحريض والإرهاب"، بحسب مزاعمه. 

يذكر أن الاحتلال يحتجز جثامين سبعة شهداء من القدس، هم اسحاق بدران من كفر عقب، ومحمد سعيد محمد علي، من مخيم شعفاط، وحسن مناصرة من بيت حنينا، وثائر أبو غزالة من البلدة القديمة، وبهاء عليان و علاء أبو جمل من جبل المكبر، ومحمد شماسنة من قطنة شمال غرب القدس.

 

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