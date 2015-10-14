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إسرائيل تؤجل الحكم على رائد صلاح خشية تصاعد المواجهات

14/10/2015
  الشيخ رائد صلاح أمام المحكمة (خاص الجزيرة مباشر)

أرجأت  محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء النطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إلى الـ27 من أكتوبر الجاري  
ويواجه رائد صلاح تهمة التحريض ضد إسرائيل ، وفي تصرحات له قبل إعلان تأجيل محاكمته صباح اليوم قال    
 إن النيابة تطالب باعتقاله ما بين 18 و40 شهرا، وتوقع أن ينقل إلى السجن مباشرة بعد الحكم، إذ تتهمه السلطات الإسرائيلية بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 بوادي الجوز في القدس المحتلة" .
وتابع  "حتى لو حدث ذلك نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".
واعتبر صلاح محاكمته بأنها محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي للتنفيس عن الاحتقان الذي يشهد الشارع الإسرائيلي
وشدد الشيخ صلاح على أن الحكم لو صدر فلن يغير من مواقفه ولن يتراجع عنها قيد أنملة, قائلا "فنحن ندرك أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضيتنا لسنا من باب المتضامنين معها".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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