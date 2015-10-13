9.4% تراجعا بإيرادات قناة السويس في أغسطس

كشفت بيانات هيئة قناة السويس عن تراجع إيراداتها من رسوم عبور السفن خلال أغسطس/ آب الماضي بنحو 9.4% على أساس سنوي مقارنة بأغسطس للعام الماضي.

وحققت القناة عائدات بلغت 462.1 مليون دولار في أغسطس أب 2014 مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014. وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط.

وبالرغم من التراجع على أساس سنوي فقد حققت الهيئة زيادة في إيراداتها على أساس شهري بلغت نسبتها 5.6 بالمئة في أغسطس آب الماضي مقارنة بإيرادات يوليو/تموز الماضي الذي حققت خلاله إيرادات بقيمة 437.7 مليون دولار.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس آب الماضي قناة السويس الجديدة وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.