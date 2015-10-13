وزير الخارجية اليمني: 90% من قوافل الإغاثة دخلت تعز

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، إن مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح تحتجز أكثر من 20 حاوية محملة بالمواد الإغاثية في تعز.

وأضاف ياسين في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، إن مطار عدن استقبل عددا كبيرا من مواد الإغاثة من مركز الملك سلمان للمساعدات ودولة الإمارات وقطر .

وأكد وزير الخارجية اليمني إن أكثر من 90% من قوافل المساعدات دخلت تعز، لافتا إلى أن بعضها احتجز من مليشيا الحوثي.

وأشار ياسين إلى أن المشكلة التي تواجه محافظة تعز هي القصف العشوائي للمدنيين.

وأوضح ياسين أنه سيقوم بتوضيح صورة ما حدث في بلاده في اجتماع الجامعة العربية الذي سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة.