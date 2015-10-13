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مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 23 بإطلاق نار ودهس وطعن بالقدس

13/10/2015

قال مراسل الجزيرة إن 3 إسرائيليين قتلوا وأصيب 20 آخرون، في إطلاق نار داخل حافلة في جبل المكبر بالقدس المحتلة، ووقع إطلاق نار وإصابات في ضاحية أرنونا بالقدس، كما أصيب 5 إسرائيليين في عملية دهس في القدس.

 

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في الحافلة كان يطعن بأريحية بسبب حماية زميله الذي يحمل مسدس والذي كان يطلق النار على الركاب.

 

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن عملية طعن جديدة أسفرت عن جرح إسرائيليين صباح اليوم الثلاثاء بمدينة رعنانا شمال تل أبيب، في حين تستعد أراضي 48 لإضراب عام اليوم دعما لانتفاضة السكاكين.

 

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت النار على منفذ العملية، لكنها لم تقدم تفاصيل عن حالته.

 

وتستعد مدن فلسطين 48 لإضراب عام اليوم دعما لانتفاضة السكاكين ورفضا للسياسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، وذلك  بدعوة من لجنة المتابعة العربية، وهي الجسم السياسي الممثل لفلسطينيي أراضي 48، كما أيدته الحركة الإسلامية في الداخل.

 

واستشهد أمس ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس ومحيطها بعد تنفيذ عدة عمليات طعن، وكان آخر شهداء أمس شاب تقول رواية الشرطة الإسرائيلية إنه صعد إلى حافلة وحاول خطف سلاح جندي، وعندما لم يتمكن من ذلك طعن الجندي في رأسه، قبل أن يَصعد جندي آخر ويقتل الشاب الفلسطيني.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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