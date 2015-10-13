البث الحي
منوعات

مصر تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

13/10/2015

قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل وحده مسئولية ما يجري في القدس، وإن مصر تؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع في القدس والذي يحمي حق التعبد دون أي قيود تفرضها سلطات الاحتلال على المصلين.

وأضاف خلال كلمته اليوم أمام الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث التطورات بالأراضي المحتلة، أن مصر تتابع أحداث العنف التي تقع بالأراضي المحتلة خصوصاً ما يتعرض له الفلسطينيون من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مندوب مصر لدى الجامعة العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك لإلزام إسرائيل بوقف الاستخدام المفرط للقوة واحترام قواعد القانون الدولي، مشيراً أن مصر تعمل على استعادة الهدوء وتجنب خروج الأمور عن السيطرة، وأنه لا بديل عن دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط