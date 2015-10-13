مصر تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل وحده مسئولية ما يجري في القدس، وإن مصر تؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع في القدس والذي يحمي حق التعبد دون أي قيود تفرضها سلطات الاحتلال على المصلين.

وأضاف خلال كلمته اليوم أمام الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث التطورات بالأراضي المحتلة، أن مصر تتابع أحداث العنف التي تقع بالأراضي المحتلة خصوصاً ما يتعرض له الفلسطينيون من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مندوب مصر لدى الجامعة العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك لإلزام إسرائيل بوقف الاستخدام المفرط للقوة واحترام قواعد القانون الدولي، مشيراً أن مصر تعمل على استعادة الهدوء وتجنب خروج الأمور عن السيطرة، وأنه لا بديل عن دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.