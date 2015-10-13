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مؤتمر يبحث الجنس مع الروبوتات بماليزيا والشرطة ترفض تنظيمه

13/10/2015
 صورة من الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالمؤتمر

قال خالد أبو بكر قائد الشرطة  الماليزية اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الدولي الثاني عن الحب والجنس مع  الروبوتات ، المقرر عقده الشهر المقبل في جنوبي ماليزيا سيعد خرقا  لقوانين البلاد حال انعقاده. 

وأضاف المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده  في العاصمة كوالالمبور اليوم :" إنه ليس من ثقافتنا " مشيرا إلى أن عقد  المؤتمر يتعارض مع قوانين البلاد.

وقال أبو بكر :" إنني احذر منظمي المؤتمر، لا تكونوا مدعاة للسخرية …  لأننا سنتخذ إجراءاتنا." 

ووفقا لموقع المؤتمر على شبكة الإنترنت، فإنه يهدف إلى جمع خبراء في  مجال الحاسب الآلي ، والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات لمناقشة  علمية حول إمكانية وجود علاقة حميمة  مع الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر. 

ومن المقرر أن يرأس المؤتمر أدريان تشيوك أستاذ الحوسبة المنتشرة في  جامعة سيتي يونيفرسيتي  في لندن، وديفيد ليفي وهو بطل شطرنج سابق ومن  رواد الذكاء الاصطناعي. 

ورفض خالد مزاعم المؤتمر بأنه يأتي في إطار البحث العلمي قائلا :" لا  يوجد شيء علمي يتعلق بعلاقة حميمة مع الآلات".

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الفترة ما بين 16 – 19 تشرين ثان/نوفمبر  المقبل في بلدة "نوساجايا"  في ولاية جوهور  الجنوبية التي تقع  على مسافة  290 كيلومترا جنوب العاصمة كوالالمبور.

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