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قوات الاحتلال تصيب العشرات في غزة وتقتحم جامعة القدس

13/10/2015
 قوات الاحتلال تطلق قنابل الغز المسيل للدموع على طلبة جامعة الخليل

 أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة. 

وقالت المصادر الطبية الفلسطينية إن هناك إصابتين بالرصاص الحي وسبعة بالرصاص المطاطي، بالإضافة لحالات اختناق وإغماء بسبب القنابل المسيلة للدموع. وقد كان من بين المصابين مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والمصور محمود عوض بالإضافة الى عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للمواجهات. 

وفي جامعة القدس خرجت مظاهرة تندد بانتهاكات الاحتلال ضد القدس والمسجد الأقصى، فقد قامت قوات الاحتلال باقتحام حرم جامعة القدس الواقعة في بلدة "أبو ديس"، واعتقلت 4 شبان.

وألقت قوات الاحتلال بقنابل الغاز ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق، وخربت محتويات الجامعة.

وفي رأس الجورة قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة لطبلة جامعتي الخليل والبولتيكنيك.

وقد عم الإضراب الشامل اليوم بلدات الخط الأخضر وقطاع غزة استجابة لدعوة القوى الوطنية التي دعت إلى الإضراب تضامنا مع الهبة الجماهيرية في الضفة والقدس.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في أنحاء القطاع وبلدات الخط الأخضر، كما علقت الدراسة في مؤسسات التعليم في الخط الأخضر تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا.

بدأت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال منذ بداية الشهر الجاري، ونفذ عدد من الشباب هجمات على إسرائيليين في القدس ومناطق أخرى، آخرها عمليتان نفذتا اليوم وأسفرتا عن مقتل ثلاثة إسرائيليين: الأولى حدث فيها إطلاق نار داخل حافلة، والثانية كانت عملية دهس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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