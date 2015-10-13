في بريطانيا.. يشعرون بالكآبة صباحا ويبتهجون ظهرا

يغضب معظم البريطانيين إذا لم ترد للثناء بقول شكرا

أظهر استطلاع للرأي أن أقل من ربع البريطانيين يشعرون بالسعادة خلال الساعات الأولى من النهار، لكنهم يبتهجون بعد الظهر ويبلغون قمة السعادة عند المساء.

وجد الاستطلاع الذي أجري لصالح شركة "بلس نت" لخدمات الإنترنت، أن تسعة من كل عشرة أشخاص يعتقدون أن الأمر يتطلب فقط شيئا صغيرا للإفلات من يوم كئيب.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "ميل أون لاين" أن البحث كشف عدة أشياء اختارها المشاركون في الاستطلاع تتسبب في إدخال السرور عليهم ومن بينها إبرام صفقة مصادفة، أو الالتقاء مع شخص عزيز عليك, أو توقف سيارة في الشارع لتسمح لك بالعبور أمامها.

وقال نحو نصف المشاركين إن ما يجعلهم سعداء هو اقتطاع جزء من الوقت للقيام بعمل معروف أو فعل خيِر لشخص آخر، رغم أن نحو ربع المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يحاولون بل ويسعون للتأكد من أن الآخرين يحصلون على يوم جيد.

الوقوف في الطابور والرد "بشكرا"

ويبدو أن الاهتمام بفضيلة الأدب يبلغ مداه إلى حد أن البريطانيين يتملكهم الغضب الشديد من الأشخاص الذين لا يقولون شكرا، وكذلك من الأشخاص الذين يتخطون الأدوار في الطابور أو عدم السماح للآخرين بالنزول من القطار قبل الصعود .

وقال اخصائي علم النفس جو هيمينغز عن البحث الذي نشر الأسبوع الحالي شارك فيه 2000 شخص, " لا تظنن أن ما يجعلنا سعداء هي الأشياء الكبيرة مثل منزل الأحلام والعطلة الفاخرة أو السيارة التي تخلب الأنظار, بل إن السر بسيط للغاية.

وقد يكمن في أن " تمسك بالباب مفتوحا لشخص ما, أو تقول " صباح الخير" لآخر، أشياء صغيرة يمكن أن تحدث فارقا حقيقيا مع شخص ما في يوم ما ..

و الأخبار السارة هي التي ستجعلك تشعر بأنك أحسن حالا.