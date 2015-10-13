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فيديو ـ أبو مرزوق: الانتفاضة ستقطع كل صلة مع الاحتلال

13/10/2015

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، إن انتفاضة القدس ستقطع كل مشترك مع الاحتلال وستمهد لإقامة الدولة، مشيرا إلى أن الانتفاضة الأولى عرفت العالم بفلسطين، والثانية أرعبت إسرائيل وأقامت الجدار العازل، أما الانتفاضة الحالية فستقطع كل صلة مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكد أبو مرزوق خلال مشاركته في النافذة المسائية على شاشة "الجزيرة مباشر" اليوم الثلاثاء، أن الانـتـفـاضـة الـحـالـيـة سـتـكـون الأقوى مـن سابقتيهـا، وأن الشعب الفلسطيني قادر على طرد كل المستوطنين. 

وشدد على أن الوحدة الوطنيـة للشعـب الفلسطينـي هي شرط أساسي لطرد المحتلين، وأنه لا مجال الآن للتنابز بين الفصائـل الفلسطينيـة، مؤكدا أنهم يدعمون المصالحة والوحدة الفلسطينية.  

وأضاف أن حركة حـمـاس فـي قـلـب انـتـفـاضـة الـقدس المباركـة، موضحا أن الشعـب الفلسطينـي كلـه فـي خـط المواجهـة، مثنيا على دور المرأة الفلسطينية التي تسبق الرجال في كثير من الأحيان. 

وطالب العرب كسـر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشددا على أن الفلسطينيين في مـنـعـطـف لا يـمـكـن الـتـراجـع عـنــه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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