فيديو .. صياد اضطر لأكل النمل لمدة أسبوع ليبقى حيا

ظل صياد يأكل النمل لمدة أسبوع ليبقى على قيد الحياة، بعد أن تاه في المناطق النائية بغرب أستراليا حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وانطلق ريغنالد فوجيردي البالغ من العمر62 عاما في رحلة صيد الأسبوع الماضي من مخيم صحراوي بالقرب من لافيرتون، على بعد ألف كم شمال شرق مدينة بيرث، ودقت عائلته ناقوس الخطر عندما فشل في العودة في اليوم التالي. وأرسلت الشرطة من يتعقبه وأطلقت عملية بحث جوية يوم الخميس، ووجدت أثارا له مطلع الأسبوع.

وتعقبت الشرطة أثاره حتى وجدوه متكئا على شجرة وحالته سيئة للغاية.

وقال قائد الشرطة آندي غريتوود لهيئة الإذاعة البريطانية إنه تم العثورعليه على بعد 15 كم من موقع معسكره.

وقال غريتوود إنه تمكن من البقاء على قيد الحياة الأيام القليلة الماضية الأخيرة مستلقيا تحت شجرة يأكل النمل الأسود. وهذا هو ما أبقاه على قيد الحياة لمدة ستة أيام. لم يشرب فيها الماء على الإطلاق .