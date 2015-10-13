فيديو.. شاهد أحذية انتعلها الفراعنة منذ 5 آلاف سنة

يستضيف المتحف المصري بالقاهرة هذه الأيام معرضا للأحذية التي كان ينتعلها المصريون القدماء على مدى 5 آلاف سنة مضت.

وعُرضت أمام الحضور الذين كان بينهم وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي ومحافظ القاهرة جلال مصطفى تصميمات لنعال وأحذية وأساليب تصنيعها في مصر القديمة.

ويظهر المعرض المقام منذ يوم الأحد (11 أكتوبر تشرين الأول) في قاعة واحدة تحت عنوان "خطوات عبر الزمن.. الأحذية في مصر القديمة" صناعات يدوية مختلفة من مصر القديمة أيضا.

وترجع المعروضات إلى فترة خمسة آلاف سنة حيث تعرض الأحذية منذ بداية الأسرات المصرية القديمة وحتى العصر العثماني.

وإلى جانب المواد الخام التي استخدمت في صناعة الأحذية وتقنيات تصنيعها فان المعرض يظهر التطور الذي طرأ على الأحذية بتأثير الحضارتين اليونانية والرومانية أيضا.

وأوضح مدير المتحف المصري محمود الحلوجي أن أهم قطعة في المعرض استخرجت من قبر الملك توت غنخ آمون.

أضاف الحلوجي "ظهرت الصنادل من قبل الأسرة الأولى.. يعني من أكثر من 3200 سنة قبل الميلاد. تطورت هذه الصناعة عبر العصور. في الدولة الحديثة ظهرت لنا أنماط حديثة وخامات حديثة ومواد حديثة. في العصور اليونانية والرومانية دخلت ستايل (أسلوب) جديد. اختلاط الحضارة المصرية بالحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. دخلت معها أشكال جديدة وتطورت في الحضارة الإسلامية أيضاً هذه الصناعة. في المعرض بنشوف (نرى) هذه التطورات.. التقنيات المستخدمة.. المواد المستخدمة. ولعل أهم هذه القطع المعروضة هي التي عُثر عليها من مقبرة الملك توت عنخ آمون."

وعادة ما كانت تصنع النعال والأحذية في مصر القديمة من مواد مثل سعف النخيل والجلد أو القصب المجدول. وتوضح التصميمات المعروضة أن المصريين القدماء كانت لديهم مهارات فيما يتعلق بتطوير صناعة الأحذية.

ويستمر المعرض في القاعة رقم 44 بالمتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة حتى آخر شهر ديسمبر كانون الأول.