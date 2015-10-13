البث الحي
منوعات

فيديو.. رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف

13/10/2015

تسلم المهاجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو "جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح سنويًا لأفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية المحلية .

وأنهى رونالدو الموسم الماضي بتسجيله 48 هدفاً في الدوري الإسباني بفارق 5 أهداف عن المهاجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي ". وسبق لرونالدو الفوز بالجائزة عام 2008  بقميص مانشستر يوناتيد الإنجليزي .وعامي 2011 و2014  بقميص ريال مدريد الإسباني .

وبحصوله على الجائزة للمرة الرابعة في تاريخه ، يتفوق رونالدو في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة على غريمه الأرجنتيني لونيل ميسي الذي كان متساويا معه بواقع ثلاث جوائز لكل منهما.

المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط