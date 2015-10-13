فيديو.. رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف

تسلم المهاجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو "جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح سنويًا لأفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية المحلية .

وأنهى رونالدو الموسم الماضي بتسجيله 48 هدفاً في الدوري الإسباني بفارق 5 أهداف عن المهاجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي ". وسبق لرونالدو الفوز بالجائزة عام 2008 بقميص مانشستر يوناتيد الإنجليزي .وعامي 2011 و2014 بقميص ريال مدريد الإسباني .

وبحصوله على الجائزة للمرة الرابعة في تاريخه ، يتفوق رونالدو في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة على غريمه الأرجنتيني لونيل ميسي الذي كان متساويا معه بواقع ثلاث جوائز لكل منهما.