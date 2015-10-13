فضيحة "فولكسفاغن" تتحول إلى فيلم سينمائي

قالت شركة استوديوهات باراماونت والوكيلة الفنية في نيويورك مارلي روسوف وشركاؤها إن استوديوهات باراماونت وشركة الانتاج التي يمتلكها الممثل العالمي "ليوناردو دي كابريو" حصلا على حقوق إنتاج لمقترح لكتاب طرحه صحفي بجريدة النيويورك تايمز "جاك إيوينج" عن فضيحة الديزل النظيف.

وقالت مارلي روسوف إن حقوق النشر للكتاب بيعت لدار "نورتون" للنشر، ومن المتوقع أن يحقق الكتاب في كيفية تسبب الديزل "الأفضل والأسرع" في واحدة من أكبر عمليات التحايل في تاريخ الشركات.

وأوقفت شركة فولكسفاغن أمس الأثنين بيع 4 آلاف سيارة في السوق البريطانية، في إشارة منها إلى أن هذه السيارات ربما تكون مزودة بالجهاز الذي استخدم في التحايل على اختبارات انبعاثات العوادم في الولايات المتحدة.

وأقرت فولكسفاغن بأنها غشت في اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة بعد إعلان السلطات الأمريكية الشهر الماضي أن الشركة الألمانية لصناعة السيارات تلاعبت بالمعايير البيئية عن طريق برمجة بعض سياراتها المباعة في أمريكا والتي تعمل بالديزل لتشغيل برنامج مراقبة الانبعاثات فقط عندما يجري اختبار السيارات.

وانخفض سعر سهم الشركة إلى أكثر من الثلث بعد الكشف عن القضية والتي أجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة وأدت إلى فتح تحقيقات في جميع أنحاء العالم.