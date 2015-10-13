عريقات: سنتوجه للجنائية الدولية لمحاكمة نتنياهو

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

طالب صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية بتحقيق دولي عاجل في عمليات القتل التي قامت بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي برام الله تعليقا على تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة "سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب لمحاكمة نتنياهو لجرائمه ضد أبناء شعبنا".

ودعا عريقات إلى نظام حماية دولية خاص بالفلسطينيين لحمايتهم من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عريقات أن هناك 3 ملفات أمام الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين بمن فيهم نتنياهو، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه بضرورة إحالة ملفات جرائم إسرائيل الأخيرة لها.

وانتقد عريقات تجاهل اللجنة الرباعية الدولية لما يحدث، مضيفا "كان ينبغي للرباعية الدولية أن تطالب بوضوح بإنهاء الاحتلال ووضع حد لجرائمه ضد أبناء شعبنا".

وتابع "لا أمن ولا أمان لإسرائيل خلف ما تبنيه من جدران طالما استمر الاحتلال قائما، وليس أمامنا سوى الصمود والمقاومة والدفاع عن شعبنا بكل ما نملك".

واتهم عريقات إسرائيل بممارسة القتل الفوري ضد الفلسطينيين دون تمييز، بالإضافة إلى استهداف الأطفال.

وطالب عريقات بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطين.