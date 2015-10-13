صور.. شقيقتان تلتقيان صدفة في فلوريدا بعد 40 عاما

التقت الأختان اليتيمتان بعد أربعين عاما من الفراق (قد يجمع الله الشتيتين بعدما…يظنان كل الظن ان لا تلاقيا) .. حدث ذلك بطريق الصدفة وحدها عندما التأم شمل شقيقتين يتيمتين من كوريا الجنوبية بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن عينهما المستشفى ذاته بعد أن تبنت أسرتان أمريكيتان مختلفتان كل منهما قبل 40 عاما.

وقالت الشقيقتان لصحيفة ساراسوتا هيرالد تريبيون أن هولي هويل أوبراين (46 عاما) وشقيقتها ميغان هيوز (44 عاما) أصبحتا يتيمتين في موطنهما بمنطقة بوسان في كوريا الجنوبية في منتصف السبعينيات عندما صدم قطار والدهما الذي كان مدمنا للكحوليات. وكلتاهما من أم مختلفة ولا تستطيع أي منهما أن تتذكر والدتها.

وتم تبني ميغان أولا في عام 1976 ونشأت في منطقة كينغستون بمدينة نيويورك.

صورة ضوئية من استمارات التبني للأختين

أما هولي فتم تبنيها بعدها بعامين وذهبت لتعيش على بعد 480 كيلومترا في مدينة الاسكندرية بولاية فرجينيا. واتصلت هولي بدار الأيتام في كوريا الجنوبية بعد ذلك بأعوام لكنها لم تستطع العثور على سجلات عن شقيقتها.

والتأم شملهما هذا العام بعد أن عينهما المستشفى ذاته بفارق شهور. وكانت ميغان تعيش في ساراسوتا منذ عام 1981 بعد أن انتقلت أسرتها هناك. ووصلت هولي إلى ساراسوتا عام 2005.

وقالت الشقيقتان في مقابلة بالفيديو نشرت على موقع الصحيفة إنهما التقيتا في العمل واكتشفتا أن بينهما صفات متشابهة بشكل غير معتاد. وأثبت اختبار الحمض النووي صلة القرابة بينهما يوم 17 أغسطس آب.