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صفقات عسكرية بين السعودية و فرنسا بقيمة 11 مليار دولار

13/10/2015
القوات المسلحة السعودية ( ارشيف )

قالت فرنسا يوم الثلاثاء إنها اتفقت على صفقات محتملة مع المملكة العربية السعودية بقيمة عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) تشمل زوارق دوريات . لكن يبدو أن الجانبين لم يضعا اللمسات النهائية إلا على القليل من العقود فحسب.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الذي يختتم زيارة للشرق الأوسط مدتها أربعة أيام على حسابه على تويتر "عقود بعشرة مليارات يورو."

إلا أن بيانا من مكتبه يوحي بأن معظم الاتفاقيات لم يتم توقيعها بعد. وقال مكتبه إن المملكة ستطلب في إطار الصفقات المحتملة 30 زورق دورية في موعد أقصاه نهاية العام الجاري وإنها دخلت في مفاوضات حصرية لشراء قمر صناعي ومعدات اتصالات تساوي قيمتها "مليارات الدولارات".

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