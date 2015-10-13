خبراء: ملعقة من العسل وخل التفاح يزيلان مرض القولون العصبي

ناقشت حلقة الثلاثاء من "ساعة صباح" أمراض القولون وكيفية الوقاية منها، والتفريق بين أعراضها وأعراض الأمراض الأخرى.

وقالت الدكتورة عائشة صقر، خبيرة التغذية إن تناول ملعقة من العسل وخل التفاح الطبيعي والتمرعلى الريق يساعد على الوقاية من ظهور القولون العصبي, مشيرة إلى أن النساء أكثر عرضة لمرض القولون العصبي من الرجال .

وأضافت صقر خلال مشاركتها في برنامج " ساعة صباح " على شاشة "الجزيرة مباشر" أن القولون العصبي مرض مزمن وليس عرضيا لعدة عوامل منها الحالة النفسية، داعية لتناول الأغذية المناسبة لعلاج القولون بعد المتابعة مع الطبيب .

ولفتت صقر إلى أن كثيرا من الناس لم يستطيعوا اكتشاف إصابتهم بمرض القولون العصبي ، على الرغم من شعورهم ببعض أعراضه.

وأوضحت خبيرة التغذية أن تناول المشروبات الغازية والتدخين بصورة كثيفة يساعد على تهييج القولون .

وفي الوقت نفسة نصحت صقر بتناول مادة زيت الزيتون والأعشاب الطبيعية وليس بعد طحنها .

من جانبه، قال دكتور جمال الدين العطار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس إن القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة، مشيرا إلى أن الإمساك الشديد وظهور دم في البراز والإسهال الشديد من أهم أعراض التهابات القولون.

ونصح العطار بعدم عمل المنظار إلا بعد التأكد من أن المريض مصاب بمرض في القولون عن طريق الفحوصات الخارجية .

وقال أستاذ الجهاز الهضمي والكبد إن تناول الألياف والخضروات يلعب دورا هاما في تنقية القولون، لافتا إلى أن الزبادي واللبن الرائب يؤثران على البكتيريا الموجودة داخل الجهاز الهضمي.