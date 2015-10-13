البث الحي
منوعات

خبراء: ملعقة من العسل وخل التفاح يزيلان مرض القولون العصبي

13/10/2015

ناقشت حلقة الثلاثاء من "ساعة صباح" أمراض القولون وكيفية الوقاية منها، والتفريق بين أعراضها وأعراض الأمراض الأخرى.

وقالت الدكتورة عائشة صقر، خبيرة التغذية إن تناول ملعقة من العسل وخل التفاح الطبيعي والتمرعلى الريق يساعد على الوقاية من ظهور القولون العصبي, مشيرة إلى أن النساء أكثر عرضة لمرض القولون العصبي من الرجال .

وأضافت صقر خلال مشاركتها في برنامج " ساعة صباح " على شاشة "الجزيرة مباشر" أن القولون العصبي مرض مزمن وليس عرضيا لعدة عوامل منها الحالة النفسية، داعية لتناول الأغذية المناسبة لعلاج القولون بعد المتابعة مع الطبيب .

ولفتت صقر إلى أن كثيرا من الناس لم يستطيعوا اكتشاف إصابتهم بمرض القولون العصبي ، على الرغم من شعورهم ببعض أعراضه.

وأوضحت خبيرة التغذية أن تناول المشروبات الغازية والتدخين بصورة كثيفة  يساعد على تهييج القولون .

وفي الوقت نفسة نصحت صقر بتناول مادة زيت الزيتون والأعشاب الطبيعية وليس بعد طحنها .

من جانبه، قال دكتور جمال الدين العطار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس إن القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة، مشيرا إلى أن الإمساك الشديد وظهور دم في البراز والإسهال الشديد من أهم أعراض التهابات القولون.

ونصح العطار بعدم عمل المنظار إلا بعد التأكد من أن المريض مصاب بمرض في القولون عن طريق الفحوصات الخارجية .

وقال أستاذ الجهاز الهضمي والكبد إن تناول الألياف والخضروات يلعب دورا هاما في تنقية القولون، لافتا إلى أن الزبادي واللبن الرائب يؤثران على البكتيريا الموجودة داخل الجهاز الهضمي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط