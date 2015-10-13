تراجع نسبي لأسواق الخليج وارتفاع محدود لبورصة مصر

أسواق مالية

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء نظرا لتراجع أسعار النفط بينما خالفت البورصة المصرية الأداء الضعيف في الأسواق الناشئة الأخرى.

وانخفض خام برنت 5.3 بالمئة إلى أقل من 50 دولارا للبرميل أمس الاثنين مما قلص الآمال في الخليج بأن تراجع أسعار النفط قد بلغ مداه أخيرا لكن دون أن يقضي عليها تماما.

وضغط ذلك على بعض أسهم البتروكيماويات التي ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية مع صعود النفط. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 بالمئة مع هبوط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.6 بالمئة. وقفز السهم 12 بالمئة في الأربع جلسات السابقة. وزاد عدد قليل من أسهم البتروكيماويات مع صعود سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.5 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.5 بالمئة إلى 7777 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة رغم صعود سهم الخليج للملاحة 11.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام وكان الأكثر تداولا في السوق. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة، فيما هبط مؤشر سوق الكويت 0.1 بالمئة.

وعلى النقيض ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 بالمئة في أداء أفضل من مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تراجع 1.2 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

السعودية.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 7777 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3712 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4564 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11838 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7669 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5731 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5929 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1249 نقطة.