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بالفيديو: مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بكراتشي

13/10/2015

قتل 13 شخصا على الأقل بينهم ما لا يقل عن 6 أطفال وأصيب آخرون في انهيار أرضي في منطقة غوليستان شرقي كراتشي في وقت مبكر الثلاثاء، بحسب الشرطة وعمال إنقاذ.

وكان الضحايا، الذين يعتقد أنهم من ثلاث عائلات بينهم صلة قرابة، في منازل مؤقتة في قطعة أرض فضاء خلف التل الذي حدث عنده الانهيار الأرضي.

وأفاد شهود عيان بأن بعض الضحايا لا يزالون تحت الحطام فيما يواصل عمال الإنقاذ أعمالهم.
وقال جاويد جاسكاني، ضابط بارز في الشرطة، إن هناك آلة ضخمة تستخدم حاليا في الحفر واستخراج جثث الضحايا والجرحى، مضيفا أنه تم استخراج 11 جثة حتى الآن.

وقال إن الحادثة تبدو وكأنها وقعت صدفة لكن الشرطة تحقق في احتمالات أخرى .

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